〈貴金屬盤後〉CPI在即 黃金連漲3日 擺脫美元走強、公債殖利率上升壓力

黃金期貨周二 (8 日) 價格上漲，擺脫美元走強和公債殖利率上升帶來的壓力，將漲勢延續至第三日，並創下近三周來最高收盤價。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示：「目前真正確信的交易，似乎是押注 Fed 會加速升息。」他預期升息會像「氪石對超人那般，削弱黃金力道。」

「然而，Fed 顯然遠遠落後於通膨曲線，這對黃金來說是紮實買盤，因為 Fed 要麼趕上來為時已晚，要麼即將犯下歷史性錯誤，也就是在經濟降溫的時候升息。」Ash 說。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 6.10 美元或 0.3%，收每盎司 1827.90 美元，FactSet 數據顯示，此為 1 月 26 日以來的最高收盤價。

周一黃金上漲 14 美元或 0.8%，為 1 月 19 日以來最活躍期貨單日最大上漲金額和幅度。

周二公布的經濟數據顯示，美國 2021 年貿易逆差大增 27% 至創紀錄的 8590 億美元，推升黃金觸及 1825 美元以上的高位。12 月美國貿易赤字擴大 1.8% 至 807 億美元，是有史以來第二大月度增幅。

Zaner 分析師周二市場評論寫道，美國貿易方面可能會出現「支持黃金」的新故事情節，因為有報導稱美官員對於中國沒有兌現其貿易承諾表示擔憂和沮喪。

在美國貿易逆差數據發布後，相較烏俄爭議，市場焦點會更明顯聚集在與中國的貿易，因其意味著黃金的避險需求上升。

在貿易逆差數據公布前，由於美國公債殖利率上升和美元走強，黃金交易價格一度走低。

10 年期美國公債殖利率上升至 1.96%，達到 2020 年以降未見的高度，提高持有不孳息資產相較公債的機會成本。ICE 美元指數上升 0.2%，美元走強會讓美元計價的黃金承壓。

Sevens Report Research 分析師周二表示：「通膨預期依舊居高不下，這讓交易者趕在本周四關鍵 CPI 報告公布前買進黃金，CPI 報告可能是本周黃金市場的主要催化劑。」

「如果我們看到該報告數據火熱，那麼下個月升息 50 個基點的可能性就會增加，那麼預計鷹派的資金流動和實際利率上升將打擊黃金。」

「如果該報告數據不像擔憂得那般火燙，那持續上升至 1850 美元左右的可能性就越來越大，因為 Fed 將被市場認為落後於曲線，那麼上升的通膨會存在更長時間。」

其他金屬商品交易

3 月交割的白銀期貨價格上漲 12 美分或 0.5%，收每盎司 23.20 美元，周一收高 2.7%。

3 月交割的銅期貨價格下跌不到 0.1%，收每磅 4.461 美元。

4 月交割的白金期貨價格上漲 1.6%，收每盎司 1036.30 美元。

3 月交割的鈀金期貨價格上升 0.2%，收每盎司 2264.20 美元。





