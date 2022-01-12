聯準會鷹派勢力抬頭 金價續航力看通膨數據

聯準會鷹派勢力抬頭，拖累金價下挫失守 1800 美元關卡，FXTM 富拓表示，金價後市走勢須關注美國 12 月消費者物價指數 (CPI)，也就是市場對通膨數據的反應，如果日線能攻克 1800 美元關卡，或有機會向上續攻。

聯準會鷹派立場支持美元匯率並推升美債殖利率，加上美國 12 月失業率降至 4% 以下，在薪資調升導致通膨壓力升溫，強化市場對於聯準會升息預期心理，進而削弱黃金的吸引力，金價因此 1800 美元心理關卡。

FXTM 富拓指出，如果通膨居高不下，預期聯準會升息進度將進一步提前，而美元和美國公債殖利率將隨之攀升，屆時金價則將受到打壓。換言之，金價走勢將取決於 CPI 數據。

市場預期，聯準會 3 月中旬啟動升息的概率為 79%，如果 CPI 繼續快速上漲，推升央行第一季升息預期，黃金 ETF 資金流出料會加速。

FXTM 富拓表示，受多重因素干擾，黃金市場走勢非常震盪，加上通膨和 Omicron 病毒的擔憂情緒持續為多頭提供支撐；但美債殖利率攀升和美元升值將強化空頭勢力，預期多空雙方將在 1800 美元關卡拉鋸。

以技術面來看，如果日線強勁攻上 1800 美元，預估金價後市有可能朝 1810 美元逐步回升，但如果無法攻破 1800 美元，很有可能朝 1786 和 1770 支尋求支撐。