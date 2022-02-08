不等財報發布 方舟投資加大拋售Twitter力度

社群媒體 Twitter(TWTR-US) 的財報即將公布，有科技女股神稱號的方舟投資操盤手 Cathie Wood 已經搶先一步，近幾日加大對這支股票的拋售力度。

ARK 交易數據顯示，ARK Investment Management LLC 周一 (7 日) 賣出了近 400 萬股 Twitter 股票，這是至少去年 5 月以來單日最高拋售規模。Twitter 預計周四發布新一季財報。

根據 ARK 的每日交易更新，方舟投資旗艦 ARK Innovation ETF 周一賣出 366 萬股 Twitter，而 ARK Next Generation Internet ETF 賣出超過 28 萬股。依周一收盤價計算，總共售約 1.42 億美元。

在 Twitter 之前，同為社群媒體巨頭的 Facebook 母公司 Meta(FB-US) 上周發布財報後，股價大跌 26%，遭遇了史上最大的單日市值降幅。另一方面，Snap Inc.(SNAP-US) 繳出優於華爾街預期的成績，幫助股價大漲。

自 12 月下旬以來，ARK 幾乎每周都在出售 Twitter 股票，本月其銷售速度有所加快。除周一外，ARK 在 2 月 3 日賣出了超過 200 萬股 Twitter，在 2 月 2 日賣出了超過 70 萬股。

大賣 Twitter 之餘，ARK 周一買進總部在新加坡的 Sea Limited(SE-US) 約 54 萬股，斥資約 8444.5 萬美元。Sea Limited 連續 4 年營收實現三位數增長，但股價較其去年的歷史高點下跌了 58%。這家公司在遊戲、電子商務以及金融科技領域都很有影響力，但在中國加大監管力度之下，投資者對於亞洲成長股警戒心仍強。

Jefferies 分析師 Brent Thill 認為，Twitter 第 4 季仍具有挑戰性，特別是考慮到近期的管理層調整和隨後的重組，另外，其廣告收入也令人擔憂。