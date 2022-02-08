〈美股熱門股〉半導體需求強勁 安美森Q4財報、Q1財測俱佳 大漲逾8%

在電動車、替代能源與工業自動化的強勁需求下，安美森半導體（onsemi）2021 會計年度第四季財報表現亮眼，第一季財測也優於分析師預期，激勵周一（7 日）股價勁揚逾 8%。

在強勁需求加持下，安美森預估經調整後第一季經調整後毛利率將介於 45.5% 至 47.5% 之間，高於先前預估的 42.9%，此外，第一季營收則介在 18.5 億至 19.5 億美元之間，稀釋後每股獲利落在 0.98 至 1.10 美元區間，分別優於 FactSet 訪調分析師預估的 17.8 億美元與 0.28 美元。

安美森第四季（截至去年 12/31）營收達到創紀錄的 18.5 億美元，每股獲利報 1.09 美元，雙雙優於華爾街分析師預估的 17.9 億與 0.94 美元。去年全年營收年增 28.3% 至 67.4 億美元，也寫下創紀錄的佳績，全年每股獲利為 2.95 美元，再次勝過分析師預估的 66.8 億與 2.81 美元。

安美森第四季按非一般公認會計準則（non-GAAP）營益率達到 28.6%，令投資人歡欣鼓舞，2021 全年 non-GAAP 營益率則為 21.9%，高於 2020 年的 10.2%。

在電動車、替代能源與工業自動化的強勁需求下，安美森財報已連續 3 季超越分析師預期。

安美森半導體 (ON-US) 周一上漲 8.43%，收每股 62.26 美元。

安美森執行長 Hassane El-Khoury 表示，隨著公司將產品組合往高價值策略市場轉移，同時提提升產品、合理化製造足跡並改善整體成本結構，未來毛利率將續擴大。