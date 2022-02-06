〈虎年景氣展望前瞻〉半導體結構性需求成長 晶圓代工廠全年營收增幅2成起跳

在 5G、車用等產業大趨勢帶動下，半導體長期需求產生結構性提升，晶圓代工產業今年產能持續吃緊，各大廠營收年增幅至少 20% 起跳，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 預期今年營收將成長 24-29%，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 預估將超過或接近 2 成，力積電 (6770-TW) 營收年增幅也上看 22%。

國內晶圓代工廠均看好，在 5G、電動車、物聯網等應用驅動下，帶動結構性需求成長，除使單位產品出貨量增加外，也將提升手機、車用電子及物聯網相關應用中半導體含量。

台積電第一季營收將達 166-172 億美元，季增 5.4-9.2%，續寫新猷，雙率均將較上季成長，其中毛利率可望重回 53% 以上，淡季不淡。

台積電受惠手機、高效運算、物聯網及車用等各平台需求強勁，加上供應鏈為確保供應穩定，預期將維持較高的庫存水位，帶動今年產能持續吃緊，營收成長將優於產業平均；董事長劉德音也說，今年會是晶圓代工產業很好的一年，優於其他半導體領域。

聯電預估第一季毛利率將達 40%，可望衝破近 22 年來新高，ASP 以美元計價將較上季成長 5%，法人估營收將季增 5%，續寫新猷。

聯電去年 ASP 增加 14-16%，今年將維持相近幅度，在產能利用率維持高檔、漲價因素推升下，聯電上調今年營收成長，估將優於或與產業平均值 20% 相近。

力積電董事長黃崇仁也樂看前景，表示今年營收成長 10% 沒問題，展望還不錯，全年營收目標超過 800 億元，獲利則可望衝破 200 億元，下半年毛利率會達到 50%，全年 EPS 將超過 5 元。

