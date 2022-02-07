三星發表Galaxy新機前夕 率先將廢棄漁網作為全產品線材料

南韓三星電子將於本周三 (9 日) 舉行 Galaxy Unpacked 線上發表會，今 (7) 日率先宣布，Galaxy 新機裝置將以廢棄漁網作為製造材料，未來將擴大合作模式，發覺更多綠色解決方案。

三星預計台灣時間 2 月 9 日晚間 11 點，以線上方式舉辦 Galaxy S22 系列智慧型手機的新品發表會，並推出推出新機 Galaxy S22。

三星表示，改造後的海廢塑膠將作為未來所有產品線的製造原料，除了擴大使用環保材料，如回收利用的消費材料 (PCM) 和再生紙，也逐步淘汰一次性塑膠的綠色理念。

三星表示，流向海洋的廢塑膠，可能會先想到海面上的空寶特瓶或是購物袋，然而忽略更大的潛在威脅，每年被遺棄、丟棄的漁網達 64 萬噸，此外，廢棄漁網正在破壞環境的平衡。

三星強調，海洋塑膠廢棄物的改造再利用，僅是解決氣候危機的第一階段任務，未來更將藉由大規模的創新和開放式合作，發掘更多綠色解決方案。

市場傳，三星即將發表的 Galaxy S22 系列手機，可能會有三款機型，分別為 Galaxy S22、S22 + 和 S22 Ultra，其中，S22 和 S22 + 螢幕分別為 6.1 吋、6.55 吋，機身則維持前一代圓弧造型，並搭載 5000 萬畫素主鏡頭、超廣角鏡頭和長焦鏡頭。

另外，Galaxy S22 Ultra 外觀可能與 Note 系列相似，配置 4 顆鏡頭，包括 1.08 億畫素主鏡頭、1200 萬畫素超廣角鏡頭、1000 萬畫素長焦鏡頭以及 1000 萬畫素潛望式鏡頭，同時有望成為第一款搭載 S pen 的 S 系列手機。