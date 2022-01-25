遠傳旗下德誼保守看今年 估台灣手機全年銷量持平去年

遠傳 (4904-TW) 旗下德誼數位今 (25) 日宣布推出全新會員 APP，展望今年，總經理黃麗容表示，2021 年業績年增 20%，不過隨著消費者換機時間拉長、終端設備選擇多元，預期今年台灣手機市場銷量將與去年相當，營運保守看。

黃麗容指出，去年下半年受惠蘋果新機上市、政府五倍券、百貨周年慶等挹注，加上疫情帶動居家上班趨勢，筆電、平板出貨量提升，推升去年全年業績年增 2 成。

黃麗容分析，雖然蘋果手機品質與功能提升，銷量緩步增長，不過去年台灣整體手機銷量仍呈現微幅衰退情況，原因可能包括換新機時間拉長、現今終端設備多元，如各種尺寸的平板、筆電等，預期今年手機銷量將與去年相當。

黃麗容進一步表示，去年政府發放五倍券提前帶動消費行為，導致雙 11 業績看似不如預期，但事實上，整體買氣不減、消費動能仍存在，只是消費高峰與過往時間點不同。

德誼新推出的會員 App 透過與遠傳心生活強強聯手，提供消費者更多服務與回饋，以線上線下整合的雙生態圈系統優勢，提升會員對德誼數位服務黏著度，並創造會員多元優惠累積。

德誼預計本周四 (27 日) 於全台門市及遠傳心生活 APP 同步開賣「福虎生風開運福袋」限量 1600 組、每組售價 999 元，除了優惠禮券外，還可再抽總價值 88190 元的 Apple 系列商品大全配。