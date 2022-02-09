看好高雄商機 御盟推高規酒店式公寓 新館Q3開出

高雄晶英國際行館業者御盟集團今 (9) 日宣布，隨著科技大廠紛紛進駐高雄、串連產業聚落，城市正加速轉型並帶動高端住客需求，因此全新規劃全台最高規格、全滿足式酒店式公寓「御盟國際驛館」，預計第三季開出。

御盟集團深耕高雄 25 年，2017 年跨足高端旅宿、頂級餐飲品牌經營，開出高雄晶英國際行館，並於 2019 揮軍北上，於台北南山廣場 46 樓投資經營 The Ukai Taipei 頂級餐廳。

此次新推出的御盟國際驛館由御盟建設投資規劃、皇品營造興建、晶英國際行館一線服務團隊進駐經營，並由永添藝術執行視覺設計和藝術策劃，御盟表示，此為傾集團之力打造。

御盟集團董事長邵永添表示，對高雄有著深厚的情感，並致力於帶給人們更美好幸福的生活體驗，期許在海洋之都高雄打造出國際藝術生活集團。

御盟國際驛館位於高雄九如路、科工館正門斜對面 1138 坪精華地，結合御盟跨界運營成功模式，主打「以租代買」酒店公寓，格局為 2-4 房、坪數 55-75 坪，房內配置齊全家具家電，並附設商務中心和健身房。

御盟國際驛館也規劃經營 4 間不同型態的餐廳，包括晨食咖啡簡餐、歐陸養生餐廳、甜點專賣店和酒吧，建構為全滿足式「食全自在宅」。