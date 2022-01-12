中華電獨賣華碩ROG Phone 5s特規版 推手機0元方案

中華電 (2412-TW) 宣布，明 (13) 日起獨家開賣華碩 (2357-TW) 旗下電競潮牌 ROG 玩家共和國的 ROG Phone 5s 特規版本，並祭出 5G 購機優惠方案，月繳 1399 元、綁約 48 個月，手機就能以 0 元帶回家，並再加贈 Hami Point 最高 1500 點(價值新台幣 1500 元)。

華碩在新春之際推出 ROG Phone 5s 特規版本，將記憶體自 16GB RAM 下調至 12GB RAM ，並搭載高通 Snapdragon 888 Plus 處理器、6.78 吋 144Hz/1ms AMOLED 螢幕、65W 快速充電等，價格上更親民，建議售價 26990 元。

5G 資費方案部分，中華電提到，除月繳 1399 元、手機 0 元外，月繳 1599 元以上，還可擁有流量轉贈 8GB 以上功能。另外，自明日起至 2 月 15 日止，用戶在中華電信購機並在華碩官網完成登錄，還可獲得限量購機禮「遊戲控制器 3(原價 3990 元)」。

中華電也提供多項優惠，包括價值超過 3000 元的「5 告厚禮同享包」，免月租優惠則有 Hami 雲端遊戲 1 個月、Hami Video 影劇館 6 個月、AR 動滋動 xUniigym 2 個月、HTC Viveport Infinity Vista 3 個月、樂客導航王 TM 版 12 個月等 5 項 5G 優質應用服務。