【袁志峰專欄】港股走勢好轉，適宜加大倉位

今日推介 - 友邦保險 (1299), 上日收市 $85.0

1) 股市前景

周五港股急漲，板塊升勢全面，大市成交因港股通南向交易暫停而偏低。恒指升破 10、20、50 及 100 天移動平均線，技術走勢轉好，可適當加大倉位。但美國加息、中國經濟增長放緩以及內房債務問題仍會繼續困擾港股表現。

今天推介是友邦保險 (1299) — 主要業務為壽險業務，遍及亞太區 18 個市場。去年首 9 個月，新業務價值按年增長 15%，單計第三季度則按年增長 2%，增速放緩主要受東南亞新冠疫情反彈影響。去年 6 月公佈以 120 億元人民幣收購中郵人壽 24.99% 股權的交易已完成，預期有助加快國內業務發展。建議買入，目標價 92.5 元，止損價 81.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 591 點，初段受壓，漲幅曾收窄至 339 點，隨後穩步上揚，最多曾升 807 點，收報 24573 點，升 771 點或 3.2%。成交額按日增 75% 至 1139 億元，1 月份日均成交額 1284 億元。港股通南向交易暫停，2 月 7 日復市。全周兩個交易日計算，恒指升 4.3%。

藍籌股 62 升 2 跌。海底撈 (6862) 及創科實業 (669) 漲逾 8%，為升幅最大藍籌。安踏體育 (2020)、李寧 (2331)、碧桂園服務 (6098) 及比亞迪 (1211) 升 6%-8%。阿里 (9988)、阿里健康 (241)、華潤啤酒 (291)、百威亞太 (1876) 及友邦保險 (1299) 升逾 5%。匯豐 (5) 升 5%。中國平安 (2318)、藥明生物 (2269)、信義玻璃 (868) 及信義光能 (968) 升逾 4%。中移動 (941)、中銀香港 (2388) 及恒生銀行 (11) 升逾 3%。萬洲國際 (288) 及新奥能源 (2688) 跌少於 1%，為表現最差藍籌。

恒生科指升 3.1%，收報 5581 點，成份股全線上升。大型科技股跑輸大市，百度 (9888) 升 6%，阿里 (9988) 及美團 (3690) 升逾 5% 及 3%。萬國數據 (9698)、明源雲 (909) 及微盟集團 (2013) 漲逾 8%、7% 及 6%，為升幅最大成份股。京東健康 (6618)、阿里健康 (241)、金蝶國際 (268) 及眾安在線 (6060) 升逾 5%。攜程集團 (9961) 及同程旅行 (780) 升逾 4%。平安好醫生 (1833) 升近 4%。汽車之家 (2518) 及小米 (1810) 升 1%，為升幅最少成份股。全周兩個交易日計算，恒生科指升 5.5%。

板塊方面，軟件、線上醫療、體育用品、啤酒、本地金融、電動車、餐飲、煤炭股跑赢大市，漲幅居前。理想汽車 (2015)、小鵬汽車 (9868) 及比亞迪 (1211) 升逾 12%、11% 及 7%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 升逾 8% 及 5%。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗礦資源 (1171) 升 5%。

A 股休市，2 月 7 日周一復市。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國勞工部公布，1 月份非農業職位大增 46.7 萬個，遠勝預期的 12.5 萬個，而 12 月份非農職位亦向上修訂至增加 51 萬個。此外，美國 1 月失業率微升 0.1 個百分點，至 4%，高過預期的 3.9%。(信報)

國際油價再創 7 年新高，連升周數延至 7 周。紐約期油價格收市升 2.04 美元或 2.3%，每桶報 92.31 美元；本周累升 6.3%，是去年 10 月以來最長連升周數。(信報)

4) 個股訊息

阿里巴巴 (9988) 公布，已向美國證券交易委員會 (SEC) 提交 F-6 表格，額外登記 10 億份美國存託股票 (ADS)，每份代表 8 股普通股。(信報)

中國金茂 (817) 去年 8 月底建議分拆附屬公司金茂物業服務及於港交所主板獨立上市，金茂服務告知，其已就建議分拆向聯交所遞交聆訊後資料集。建議分拆的細節包括全球發售的規模和架構以及該分派的條款尚未落實，將適時作出進一步公告。(信報)



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