〈焦點股〉環球晶併世創失利股價重挫逾7% 矽晶圓三雄倒地

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 收購世創 (Siltronic) 失利，須支付 15.6 億元交易終止費，儘管環球晶強調，該筆資金將轉為資本支出及營運周轉使用，並進行新廠擴建，但今 (7) 日股價仍應聲下挫逾 7%，矽晶圓三雄全面倒地，台勝科 (3532-TW) 遭打入跌停。

受利空消息影響，環球晶今天盤中重摔逾 7%，最低來到 711 元，創 4 個月新低，母公司中美晶 (5483-TW) 同步大跌 7%，最低 193 元，失守半年線。

整體矽晶圓族群賣壓沉重，台勝科摜壓至跌停，來到 254 元，下探季線支撐，合晶 (6182-TW) 同步重挫逾半根跌停板，回測半年線，嘉晶 (3016-TW)、漢磊 (3707-TW) 也有 3-4% 的跌幅。

環球晶公開收購世創一案，未能取得德國政府核准，依照規定，環球晶應支付世創 5000 萬歐元 (約合新台幣 15.6 億元) 的交易終止費，但公司表示，相對目前良好的財務現況，對公司影響有限。

環球晶強調，原規劃收購世創的資金，將轉為資本支出及營運周轉使用，預期今年至 2024 年總資本支出將達新台幣 1000 億元 (約 36 億美元)，進行多項現有廠區及新廠擴產計畫，其中 20 億美元用於擴建新廠。董事長徐秀蘭表示，沒有實施庫藏股的計畫，強調公司成長很正面，EPS 不會讓大家失望，今年營收看增雙位數。