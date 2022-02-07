藥華藥紅血球增多症新藥再瞄準上萬名換藥病患 迎百億元商機

藥華藥 (6446-TW) 表示，旗下治療真性紅血球增多症 (PV) 新藥，除了鎖定美國 10 萬名患者外，由於該新藥適用所有 PV 成人病患，發現每年約有 1.1 萬名患者有換藥需求，有望再迎 500 億元商機。

目前真性紅血球增多症治療方式包括放血療法、被動療法以及美國藥廠 Incyte 開發的用藥 jakafi，藥華藥指出，相關療程中，每年有換藥需求的病人數約 1.1 萬人，而旗下開發的 PV 新藥可用於所有成人 PV 患者，有望搶攻此族群病患。

藥華藥 PV 新藥定價每劑 6988 美元，療程需要 26 劑，總費用約 18 萬美元 (約新台幣 500 萬元)，公司看好，每年換藥市場商機達 500 億元，初步目標要拿下 10% 市占率、年營收貢獻可達 50 億元。

藥華藥 PV 新藥去年 11 月底取得美國藥證後，陸續開始出貨至美國市場，加上該新藥取得美國孤兒藥資格認定，未來 7 年具有市場獨佔權，預期首年病患數有望超過 800 人。

另外，藥華藥與歐洲授權夥伴 AOP 的仲裁案方面，目前已委請律師向德國聯邦最高法院提出上訴，預計本季底前最高法院將作出裁定。

藥華藥與 AOP 對於治療真性多紅血球症 (PV) 新藥在臨床試驗、藥證、供貨上出現分歧，藥華藥被判定需支付 AOP 1.42 億歐元、約新台幣 48 億元；藥華藥為維護公司權益及反制 AOP，向德國法蘭克福高等法院提出撤銷仲裁案。