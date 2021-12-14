藥華藥登生醫股王 660.2萬股私募案再助威

藥華藥近期因獲美國藥證助攻股價拉長紅，屢屢創下登錄上櫃交易以來最高股價紀錄。日前，藥華藥公告今年第一次私募普通股，每股定價 177 元、共 660.2 萬股私募案，已於 10 日收足股款，13 日為增資基準日，資金用於充實營運資金、健全財務結構。消息一出，13 日直攻漲停，今日開盤股價已至 422 元，居生醫股王寶座。藥華藥預計今年全年營收有望再衝高、超越去年，加上藥華藥今年收獲韓國及美國雙藥證，展望 2022 年營收成長更是後勢可期。

由藥華藥 Besremi 在 11 月 13 日獲得美國上市許可後，歷經一個月到 12 月 13 日，藥華藥股價已大漲 3 倍，昨收在 369 元，成為第 4 季漲勢最無法檔的生技股，近日私募案順利進行，顯見法人對罕見血癌新藥 Ropeginterferon alfa-2b（即 P1101）獲美 FDA 核准，享有 7 年市場獨占權的長線業績看好看旺。

藥華藥的 P1101，為創新長效型干擾素藥物，目前被核准治療真性紅血球增多症（PV）患者，並享有七年市場獨占權；另外，在美國保險給付許可下，這項藥品預計定價每劑 6,988 美元，療程需要 26 劑，總費用約 18.2 萬美元 (約新台幣 507 萬元），由於全美國共有 16 萬名 PV 患者， 藥華藥的目標病患族群鎖定 8 萬名，將搶攻逾 4,000 億元市場商機，且患者接受治療後須終身用藥，亦即營收獲利不是一次性，而是隨著業務進展與不同適應症藥證進展累進成長。目前已透過藥華藥美國子公司通路展開銷售。

值得一提的是，此次藥華藥獲美核准 P1101 藥證共計達成三項創舉，首先是第一個獲 FDA 核准無論 PV 患者先前是否接受過其他治療方式均可使用的藥品；其次是第一個獲 FDA 核准所有成人 PV 患者均可使用的藥品；第三是第一個獲 FDA 核准專門用於治療 PV 的干擾素療法。

