〈生技園區上梁〉明年Q4落成 合一、藥華藥超過30家生技廠將進駐

台北生技園區今 (23) 日舉行上梁典禮，預計明年 8 月完工、第四季落成啟用後，將帶動生技產業年產值超過 500 億元，創造逾 3000 個就業機會，目前合一 (4743-TW)、藥華藥 (6446-TW)、永昕 (4726-TW)、浩鼎 (4174-TW) 等超過 30 家生技公司將進駐，後續也將延攬美國、日本等藥廠設立研發中心。

台北生技園區基地面積逾 1.5 公頃，由世康開發公司興建總樓地板面積近 3 萬坪、地上 17 層、地下 3 層的生技大樓，設置研發、試量產、商務辦公合一預計明年第四季落成。

根據世康開發統計，目前簽署進駐意向的生醫企業超過 30 家，以生技新藥、細胞治療、生技服務、高階醫材及智慧健康等五大類別占比最高，包括合一、浩鼎、藥華藥、台微體、聯亞生技等。

東元集團會長、世康開發董事長黃茂雄表示，除了台廠之外，為讓園區更為國際化並在技術上有更多交流，也有邀請美國、日本等新藥、細胞治療的藥廠進駐。

黃茂雄認為，台北生技園區僅能作為企業總部或是研發中心，但醫藥產業後段的商業量產也很重要，目前正在雙北、台中等地區尋找更大的土地來建置生技產業園區，甚至不排除將東元新莊舊廠來改建。