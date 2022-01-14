藥華藥紅血球增多症新藥 將申請4國家藥證

藥華藥 (6446-TW) 旗下治療真性紅血球增多症 (PV) 新藥 Ropeginterferon alfa-2b (簡稱 Ropeg) 繼取得美國 FDA 藥證後，目前也準備申請日本、中國、新加坡及香港等地區藥證，將進一步帶動 2022 年營運成長。

藥華藥指出，真性紅血球增多症 (PV) 屬於骨髓增生性腫瘤 (MPN)，為早期罕見慢性血癌，一旦發病後需要長期藥物控制，若不治療則有惡化風險，而 Ropeg 臨床數據顯示，該新藥可治療基因突變並有效防止疾病惡化。

藥華藥看好，Ropeg 是目前唯一獲得美國 FDA 核准用在所有成人 PV 患者的藥物，據市場研究機構資料顯示，美國約有 10 萬名 PV 患者正在接受相關治療，預計未來一年會有 11% 患者改變既有治療方式，同時推升 Ropeg 出貨量。

藥華藥提到，Ropeg 已陸續取得歐盟、台灣、瑞士、列支敦士登、以色列、韓國和美國 PV 藥證，也正在準備申請日本、中國、新加坡及香港藥證，預期 Ropeg 在市場上的競爭優勢，加上市場滲透率及保險覆蓋率提升，將帶動公司 2022 年營運成長。

藥華藥受惠新藥上市，去年 12 月營收 1.12 億元，月減 50.4%、年增 190.6%；去年全年營收 6.56 億元，年增 17%。