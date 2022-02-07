群益權證小教室：進階選股 開盤強勢股

歡迎來到群益權證小教室，今天是虎年開紅盤日，也祝福大家 福虎生風！龍騰虎躍！如虎添翼旺全年！

「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何在盤中挑選好權證。

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

「即時搜尋」可以即時呈現權證標的在盤中的成交價、漲跌幅、單量、現股總量、盤中權證籌碼分析 (千元)、三大法人合計買賣超 (張)、當日借券餘額 (張)、券資比等資訊。

以 2022/2/7 (一) 早盤資料為例，篩選「新手看價專區」的「開盤強勢股」，即可輕鬆找到開盤後漲勢相對強勁的現股標的。

「開盤強勢股」篩選結果前十名標的，依序為 期街口布蘭特正 2 (00715L -TW)、期街口 S&P 黃豆 (00693U -TW)、期元大 S&P 石油 (00642U -TW)、元大 S&P500 正 2 (00647L -TW)、華航 (2610-TW)、正文 (4906-TW)、新唐 (4919-TW)、富采 (3714-TW)、長榮航 (2618-TW)、技嘉 (2376-TW)。

若以 華航 (2610-TW) 為例，點擊搜尋結果的標的名稱後，下方將會呈現連結標的的群益精選權證。

群益精選權證中，包括 華航群益 18 購 03 (062259)、華航群益 17 購 03 (060705)、華航群益 17 購 04 (061267)，皆為剩餘天數 90 天以上、價內外程度在價內 5%~ 價外 20% 之間、買賣價差小於合適價差，而且買賣價無價差、單量百張以上造市積極，都是報價最優、條件最佳的華航認購權證。

希望今天的教學有助於投資人在盤中挑選到心儀的權證，然後就可以直接透過權民最大網下單唷！