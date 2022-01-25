〈房產〉房產熱到離島交易也起風 綠島、金門表現搶眼

台灣房市熱，離島表現也亮眼，房仲業者統計實價資料後發現，台灣各主要有不動產交易的離島，包含綠島、金門、屏東縣琉球鄉 (小琉球)、連江縣 (馬祖)、澎湖縣近五年交易量，受惠觀光話題等題材，綠島、金門成長最強，綠島比五年前暴增四倍，金門也增加 78.2%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，近年來由於觀光與博奕等話題，讓離島的觀光不動產趨熱，應是近年交易量穩定成長的因素，此外也有不少本地交易，不過由於開發門檻高，進場風險也大。

郎美囡指出，離島交易因基期低，增減幅度都頗驚人，其中綠島成長最多，不過明顯是在 2020 之後交易趨熱；而其他四島穩定度相對高，其中金門與澎湖過往就常成為離島房產購屋人心中的首選，加上有個別話題支持，如金門的兩岸和澎湖的博弈，表現至為突出。而近年因國內旅遊話題發燒的連江縣、綠島與小琉球，交易量也悄悄增溫。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，各島雖多以土地交易為多，少數有店面或是住宅，不過價格落差也大，若位於主要商圈的透天店面，抑或是山明水秀的民宿，價格就會不斐，在地購屋人間流通的標的反而沒有那麼驚人，不過選擇較少，也較不符合外地購屋人的需求。

徐佳馨表示，許多人抱著離島退休夢轉進，甚至希望能以經營民宿等方式落地生根，但如果沒有地緣關係，或是相熟的房仲業者協助，因為各離島多有特殊條件，例如澎湖針對農變建土地的購置就有嚴格戶籍與身分規定，很容易踩到地雷，建議下手之前最好搞清楚自身條件與房地限制，免得買到套到。