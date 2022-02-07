阿里巴巴登記10億份ADS 花旗：代表軟銀打算減持

阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 早前向美國證券交易委員會 (SEC) 提交文件，顯示登記了 10 億份之前未登記的美國存託股票 (ADS)，花旗認為，這意味著軟銀集團 (9984-JP) 可能打算出售部分持股。

Alicia Yap 等花旗集團分析師在報告中指出，日本的軟銀在阿里巴巴 IPO 之前就已投資，因此其很大一部分持股未登記為 ADS。據花旗計算，軟銀持有阿里巴巴 53.9 億股普通股，相當於 6.7376 億股 ADS，即 24.8% 的股份。

阿里巴巴股價在香港一度下跌 4.6%，是 1 月 27 日後最大跌幅，領跌恒生指數成份股。軟銀股價在東京一度上漲 5.4%。

孫正義的軟銀近幾個月來一直承壓，因其投資的許多公司的市值，隨著科技股下跌而縮水。包括滴滴、One 97 Communications Ltd. 和 DoorDash Inc. 在內的持股下挫，軟銀的股價已從去年的頂點下跌約 50%。

周二公布財報的軟銀過去曾利用實施庫藏，來提振自己的股票。阿里巴巴是迄今為止其最有價值的持股。軟銀目前尚未就此消息發表評論。

花旗表示，阿里巴巴提交文件，將讓持有其從未在 SEC 登記的股票的股東獲得減持靈活性，此次登記還可能滿足公司為員工股權激勵計畫發行新股的需要。

阿里巴巴 2014 年在美國上市時登記了約 20 億份 ADS。