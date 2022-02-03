累計銷量超越Wii 任天堂仍連2季調降Switch銷售預期

任天堂 (Nintendo)(7974-JP) 週四 (3 日) 盤後公布最新財報，截至 2021 年度前三季，Switch 遊戲主機總銷量自上市以來首度破億，且超越 Wii 的生涯銷量，寫下重要里程碑。然而，受晶片持續缺貨影響，任天堂連 2 季下修本會計年度的 Swtich 銷售展望。

2021 會計年度前三季 (4-12 月) 合併財報關鍵數據：

營收：1.32 兆日圓，年減 6%

營業利益：4725.5 億日圓，年減 9.3%

經常利益：5137.9 億日圓，年減 2.7%

歸屬於公司股東淨利：3673.9 億日圓，年減 2.5%

每股淨利：3106.05 日圓，年減 1.7%

任天堂指出，截至 2021 年 12 月底的 9 個月內，任天堂共售出 1895 萬台 Switch 主機，即使低於去年同期的 2410 萬台，仍使上市以來累計銷量達 1.0354 億台，超越任天堂 Wii 生涯銷量的 1.0163 億台。

按季度表現來看，在 10 月至 12 月這段期間，Switch 主機銷量為 1067 萬台，較去年同期減少 8％。

受惠《寶可夢晶燦鑽石》和《寶可夢明亮珍珠》遊戲片的強勁銷售，任天堂軟體銷售量較去年同期成長 2%，至 1.79 億套。其中，《寶可夢晶燦鑽石》和《寶可夢明亮珍珠》共售出 1397 萬套，《瑪利歐派對 超級巨星》售出 543 萬套，《薩爾達傳說 禦天之劍 HD》售出 385 萬套，《密特羅德 生存恐懼》(Metroid Dread) 售出 274 萬套。

任天堂執行長 Shuntaro Furukawa 看好今年的遊戲陣容帶動需求成長，包含近期才剛上市的《寶可夢傳說 阿爾宙斯》，以及即將在 3 月 25 日推出的《星之卡比 探索發現》，銷量火熱的《薩爾達傳說 曠野之息》續作預計也會在今年問世。

2021 會計年度全年財測：

營收：1.65 兆日圓，年減 6.2%

營業利益：5600 億日圓，年減 12.6%

經常利益：5700 億日圓，年減 16.1%

歸屬於公司股東淨利：4000 億日圓，年減 16.7%

每股淨利：3388.54 日圓

面對全球晶片持續缺貨，任天堂宣布將全年 Switch 銷量預期自先前的 2400 萬台，下修至 2300 萬台，連 2 季調降 Switch 銷售展望。