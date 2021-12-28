任天堂社長：2022年初過後 Switch供給恐出現停滯

日本電玩大廠任天堂 (Nintendo) 的公司社長在 27 日 (週一) 告訴日本媒體記者，2022 年初過後的 Switch 主機供給有可能出現停滯現象。主要理由和全球性的半導體短缺、以及物流混亂的影響有關。

任天堂公司社長古川俊太郎在 27 日接受日本《京都新聞》採訪時表示， Switch 主機供給有可能在 2022 年初過後發生停滯問題。於全球性的半導體短缺，以及物流混亂影響出現懸念。

在截至 2021 年 9 月底時，Switch 主機的累計銷售台數已突破 9200 萬台；而搭載 OLED 螢幕的小改款 Switch 主機於今年 10 月推出之後，也在年底購物季繳出亮眼的銷售成績。

但是另一方面，任天堂在今年 11 月時調整了 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的銷售計畫，從最早的 2550 萬台下修到 2400 萬台，該次調整似乎也意味著任天堂同樣無法避免因供給停滯所導致的銷量減少。今年任天堂為滿足歐美市場 11 月底的「黑色星期五」(Black Friday) 購機需求，更利用了空運及鐵路運輸手段來進行因應。

任天堂在 2020 年度 (至 2021 年 3 月) 賣出 2883 萬台的 Switch 主機，2019 年度 (至 2020 年 3 月) 的銷售數字也有 2103 萬台；不過今後的銷售表現很有可能出現衰退。需要留意的是，前述的銷售數字，包含了廉價款 Switch Lite 的銷售台數。

另外，古川社長還告訴日本記者「關於黑色星期五過後的需求，在供給方面說不上是相當充分。」他也擔心年初過後的供應狀況同樣會出現不足。