任天堂Switch去年12月日本銷量暴增65% 旺宏營運進補

任天堂 Switch 系列機種去年在日本年末旺季,銷量較前一月大增 65%,記憶體廠旺宏 (2337-TW) 為其遊戲主機及遊戲卡匣唯讀記憶體 (ROM) 獨家供應商,受惠 Switch 系列機種銷量創佳績,可望帶動卡匣銷量大增,營運進補。

據日本遊戲總合情報媒體 Famitsu 最新統計數據指出,在遊戲軟體《寶可夢晶燦鑽石 / 明亮珍珠》持續熱銷帶動下,去年年末旺季的 11 月 29 日至 12 月 26 日期間四週,任天堂 Switch 系列機種銷量達 77 萬台,連續 3 個月高於 40 萬台,且單月銷售量為競爭對手 Sony PS5 的近 21 倍。

每年下半年都是 ROM 晶片旺季,在任天堂 Switch 遊戲機銷量大增下,也將帶動遊戲卡匣銷售同步升溫,為旺宏 ROM 產品線增添強勁成長動能。

展望今年,旺宏總經理盧志遠表示,記憶體市況看起來還是很好,高密度 NOR Flash 持續缺貨,車用、AI、5G 等高密度 NOR Flash 產品持續缺貨,第一季 NOR Flash 市況淡季不淡,優於往年同期。

旺宏去年第四季營收 145.45 億元,季減 2.86%,年增 43.2%,改寫單季次高,僅次於去年第三季;去年全年營收 505.73 億元,首度衝破 500 億元,年增 27.1%,創新高。