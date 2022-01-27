任天堂Switch勁敵 Valve：「Steam Deck」掌上主機2/25上市

任天堂 Switch 將迎來強勁對手，電玩開發商 Valve 於週四 (27 日) 宣布，該公司首款掌上型遊戲主機「Steam Deck」將於 2 月 25 日上市。Valve 表示，初期只在美加、歐盟和英國推出，也將於不久後公布其他已經可供預約國家的上市日期。

根據 Valve 公布的消息內容，已經預約的用戶，將於上市當天收到確認訂購的電子郵件，如果用戶未在收到通知後的 72 小時內完成訂購手續，購機權利將轉給下一順位。

而在正式上市之前，專供媒體評測的體驗機也將於近日寄出，而相關的評測內容則必須等到上市當天 (2 月 25 日) 才能對外公開。另一方面，一般用戶所購買的 Steam Deck 主機，則會在 2 月 28 日開始出貨。

Valve 在遊戲主機上市之前，已先針對各款遊戲的動作狀態進行審查，另外也在反制遊戲外掛、以及雲端服務 Steam Cloud 功能方面進行優化。

Valve 原本計畫在 2021 年秋天推出 Steam Deck 主機，但後來因為原物料短缺問題而宣布延後出貨，但這次應該可順利在下個月送到玩家們的手中。

根據 Valve 的公告內容，首波上市國家包含美國、加拿大、歐盟和英國；而其他包含日本在內、已經可以上網預約的國家，也將於不久後接到通知。