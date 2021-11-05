任天堂宣布未來5年砸4500億日圓 進行Switch等成長投資

日本電玩大廠任天堂 (Nintendo) 在 5 日表示，該公司在接下來的 5 個年度、至 2027 年 3 月底止，要在 Switch 遊戲平台的相關投資，最高砸下 4500 億日圓。除了投入遊戲軟體的研發之外，相關經費也將用於線上服務的基礎建設，盼透過內容製作能力和網路服務的強化，來促進業績成長。

任天堂公司社長古川俊太郎在 11 月 5 日的經營方針說明會上表示，手頭上的部分資金將用於成長投資。

在未來 5 年的 4500 億日圓規模投資計畫當中，有 1000 億日圓將用於遊戲研發人才的聘用。雖然古川俊太郎沒有提到明確的聘僱人數，但應該在數百人之譜。

對於任天堂的如此作法，日本 ACE Research Institute 的資深分析師安田秀樹認為，這是 180 度左右的大改變。

此外，古川俊太郎對於併購方式的運用也不抱持否定態度，似乎也暗示著任天堂在今後有可能買下其他的遊戲軟體公司。

古川還提到「在與客戶之間的關係強化、擴大」上，最高也將砸下 3000 億日圓，不過並沒有談到具體內容。在這部分，應該與訂閱制服務「任天堂 Switch Online」以及相關的網路設備有關；也預料任天堂直營的官方遊戲、產品店面，將會擴展到全球各地。

而剩下的 500 億日圓，古川表示將用於「遊戲之外的娛樂」上頭。任天堂在 2022 年 12 月將推出以「瑪利歐」為主題的電影作品，而該公司的常務代表董事宮本茂也因為對該部作品相當有感，因此有意再擴展到其他的遊戲角色。