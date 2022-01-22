拜登讚英特爾設廠並向國會宣傳晶片法案 歐洲還在苦等投資細節

英特爾 (INTC-US) 周五 (21 日) 宣布 200 億美元俄亥俄州晶圓廠投資案，獲得美國總統拜登讚揚，並藉機向國會宣傳盡快通過晶片法案 (CHIPS Act)，不過在歐洲的設廠計畫還沒有具體細節。

英特爾在俄州哥倫布區砸下 200 億美元設立至少兩座晶圓廠，最快 2025 年開始生產，最終投資金額可能擴大到 1000 億美元，共可興建多達八座晶圓廠，英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 形容這將是「地表最大晶圓生產據點。」

拜登在白宮盛讚這是美國半導體製造業，「史上數一數二大規模的投資案」，季辛格也出席記者會。

拜登接著提到 520 億美元晶片法案，呼籲國會盡快通過立法，以提升美國抗衡中國能力並扶植國內半導體業發展。參院版本已在去年過關，但法案仍需獲得眾院同意，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 周四表示，眾院版法案「即將完成立法」，可與參院版本合併。

根據白宮引述的資料，從 2021 年年初算起，美國半導體業宣布將進行的新投資將近 800 億美元，時間可到 2025 年。

顧能晶片分析師 Alan Priestley 說，英特爾確定在俄州設廠之後，歐洲設廠計畫就沒那麼急迫了。

英特爾去年 9 月表示，未來 10 年將在歐洲投資多達 950 億美元，且預定去年底宣布兩座晶圓廠的位置，但推遲至今始終沒有宣布。該公司曾和德國、義大利政府接洽，德國巴伐利亞彭欽格市、 馬德堡和德勒斯登等地方政府都向英特爾招手，

季辛格周五表示，英特爾仍有意在歐洲設廠，將在幾個月內宣布選址事宜，「我們是說到做到的公司，我希望歐盟可以通過他們的晶片法案，之後我們很快就會宣布在歐洲的重大消息。」

如同美國晶片法案，歐洲版的晶片法案也是為了降低對亞洲先進半導體的依賴，並扶植產業界，以打造區域內大型晶片廠。歐盟執委會將在 2 月初提案，業界專家預期今年能通過立法。