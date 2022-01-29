蘋果財報亮眼強漲7% 巴菲特一天大賺近百億美元

蘋果在公布遠勝市場預期的上季財報後，周五 (28 日) 大漲 7%，連帶使「股神」巴菲特的蘋果持股價值不到一天增值 98 億美元。

蘋果 (AAPL-US) 周四公布 12 月為止第 1 季營收將近 1240 億美元，而且除了 iPad 以外所有產品的業績都成長，不只如此，投資人似乎對執行長庫克一席「供應鏈瓶頸正在緩解」的發言特別振奮。

蘋果股價周五開高走高，終場勁揚 6.98% 至每股 170.33 美元，市值再度朝 3 兆美元 (每股需漲至 183 美元) 挺進，一甩 1 月低氣壓。彭博追蹤至少一半分析師，看好蘋果市值將在 12 個月內斬獲這個里程碑。

巴菲特職掌的波克夏 (BRK.B-US) 從 2016 年開始買進蘋果，自此成為蘋果最主要支持者之一。FactSet 數據顯示，目前該公司手頭共持有超過 8.87 億股，占蘋果流通在外股數逾 5%，對波克夏來說也占了投資組合超過 40%。

巴菲特雖曾認為科技股風險相對高，但蘋果會定期發放股利，恰好符合股神的投資哲學。巴菲特在 2020 年接受 CNBC 採訪時曾說，自己不把蘋果單純視為一支股票，「蘋果已經成為我們 (僅次於保險和鐵路事業) 的第三大事業。而且可能是我在這個世界上所知道最好的公司。」

在巴菲特眼中，iPhone 生態系黏性高，鼓勵用戶定期升級，使蘋果股票成為相對安全的投資，屬性上也較偏向消費性而非科技公司。

不只巴菲特青睞蘋果，庫克也曾對巴菲特的投資讚譽有加，庫克 2019 年曾說：「我們採取長期經營的策略，能獲得這位超長期投資人青睞真是太棒了。」