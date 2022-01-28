庫克說蘋果正在大力投資AR 點燃元宇宙想像

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克周四 (27 日) 在財報電話會議回應提問時表示，擴增實境 (AR) 潛力很大，正在進行相關投資，一席話點燃元宇宙投資人的熱情。

針對元宇宙的問題，庫克表示，App Store 上已有 1.4 萬個 AR 程式，隨著蘋果進一步投資，AR 程式的數量還會增加。

元宇宙是人們透過網路共享虛擬世界的概念，天風證券分析師郭明錤和彭博都曾報導，蘋果有意在今年或明年之前推出 AR 頭戴裝置，之後推出 AR 眼鏡，但蘋果從未公開證實這類計畫。

庫克這番話，鞏固了蘋果盤後因為財報利多出現的漲勢，最終上揚 5.04% 至每股 167.25 美元，一甩正規交易時段收黑的陰霾。

蘋果第 1 季 (12/25 止) 財報顯示，服務營收躍增 24% 至 195 億美元，優於分析師預估的 186 億美元，包括音樂和電玩在內，多項付費服務增加 7.85 億名訂閱用戶，都比去年同期的 6.2 億和第 4 季的 7.45 億加速成長。

庫克當天還說，蘋果的研發措施聚焦在硬體、軟體和服務的匯流，「這將是魔法成真的地方，現在市場上有不少投資流入還沒有上市的產品。」

AR 裝置有助蘋果開發更多訂閱機會，AR 技術因為擁有沉浸式的體驗，能讓既有的健身和影音服務更吸引人。

蘋果受益於服務業務和訂閱用戶增加，毛利率一舉突破 40%。

Counterpoint Research 分析師 Neil Shah 說，包括 AR app 在內，元宇宙的相關服務可能顛覆蘋果的營收組成，「未來五年，服務營收有很大的上升優勢，甚至超越 iPhone。」