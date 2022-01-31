〈企業衝生育率〉多家券商補助生育津貼 最高達10萬元

據統計，國內去年全年出生人數 15 萬 3820 人，創史上新低，人口負成長壓力持續擴大，因此，不少金融業也積極鼓勵員工生育，其中，多家券商提供優質福利，包括富邦證、國泰證和元富證等，均希望藉此提升員工增產報國率。

富邦證指出，生育福利與富邦金控相同，均有優於法令的 10 周有薪產假、每胎新生兒補助 10 萬元、6 歲以下子女每年補助育兒津貼 1.5 萬元，為鼓勵準爸爸，陪產假更由 5 天增為 7 天。

富邦證說明，以月薪 5 萬元女性同仁生育第一胎試算，將較先前大幅增加逾 17 萬元，包括每胎新生兒補助從 1 萬元增加至 10 萬元、有薪產假從原本優於法令的 9 周增加至 10 周，以及 6 歲以下子女每年補助育兒津貼也從 3000 元增至 1.5 萬元。

國泰證則表示，生育給付生育津貼最高 2.4 萬元，懷孕女性享有有薪產檢假 10 天，優於勞基法，而男性員工有 7 天的陪產假。

不僅如此，無論是女性同仁懷孕或男性同仁的配偶懷孕，國泰證均提供多種禮包，包括懷孕媽咪寵愛禮、產後媽咪寶貝禮以及帥氣老爸禮，內容物有不少育嬰用品，如寶寶食物剪刀、奶瓶、安全指甲剪、餵食匙、圍兜等，相當實用。

元富證也指出， 除依法提供員工懷孕的產檢假、員工配偶分娩陪產假外，也給予分娩員工優於法令產假達 60 天，並由公司和員工福利委員會分別提供員工本人或配偶分娩時，每胎 5000 元和 2000 元補助金。

而統一證券也表示，一切生育補助均與勞基法相同。