台股去年亮眼 券商全年獲利1054億元 年增逾8成

台股雖在去 (2021) 年 12 月攻上「萬八」歷史新高，加上聯準會升息預期嚇趴股市，整體成交量仍萎縮，導致經紀、自營與承銷三大業務單月獲利全部縮水，12 月券商稅後純益 71.95 億元、月減 26.97%。不過，整體來看，受惠去年上半年價量齊揚，全體券商全年稅後純益仍高達 1054.27 億元，較前年同期大增 469.71 億元，增幅 81.4%。

證交所表示，12 月大盤總成交值約 6.527 兆元，較 11 月減少 17.82%，這也使得券商 12 月經紀業務稅後純益 62.89 億元，較前月減少 2 成；自營部分也因出售證券與評價利益縮水，單月獲利 25.41 億元，較前月減少逾 2 成；在承銷業務部分，單月稅後僅剩 10.7 億元，同樣較前月減少約 8.39%。

去年受惠大盤成交量升溫，全年成交量較前年同期增加 65.28%，挹注券商全年經紀業務手續費稅後純益 903.75 億元，較前年大增逾 9 成；自營業務全年稅後純益 291.69 億元，年增幅逾 1 倍；承銷部分，全年稅後純益 66.18 億元，同樣較前年增加 46%。

整體而言，全體證券商去年稅後純益共 1054.27 億元，較前年同期成長 469.71 億元、年增幅達 80.35%。