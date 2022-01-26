IMF：俄烏衝突升級 將使全球在更長時間內維持高通膨

據報導，國際貨幣基金組織 (IMF) 一位高層在週二 (25 日) 表示，俄羅斯和烏克蘭之間的衝突升級，可能會進一步推高許多國家的能源成本和大宗商品價格，因而使全球通膨率在更長時間內居高不下。

IMF 第一副總經理 Gita Gopinath 表示，現在的情況與 2014 年俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞地區時大不相同，當時頁岩氣供應充足且需求低迷，能源價格大幅下跌。而這一次如果爆發衝突，很有可能會看到能源價格上漲。歐洲目前就已經出現冬季能源危機，並且當地的天然氣儲存量很低。

此外，Gopinath 也表示，俄羅斯出口的其他大宗商品價格也在上漲，如果衝突升級，可能將引發大宗商品價格更大規模且更廣泛的上漲。

由於油價下跌和吞併克里米亞後的國際制裁，俄羅斯經濟在 2015 年萎縮了 3.7%。IMF 目前估計俄羅斯經濟將在 2022 年成長 2.8%，但該預測沒有納入俄烏情勢的影響。

Gopinath 指出，俄烏衝突升級和潛在的制裁，可能會推高石油和天然氣價格，近一步拉高許多國家的能源成本。這意味著全球已經極高的通膨率，可能會在更長時間內維持在高點。通膨恐因此更加根深蒂固，並導致薪資和物價上升。她也表示，俄烏衝突可對俄羅斯股市和俄羅斯貨幣盧布造成影響。

IMF 在週二上調了已開發經濟體和發展中經濟體的 2022 年通膨預測，並表示物價上漲持續的時間可能較先前的預測要長，但隨著燃料和食品價格增長放緩，物價有望在 2023 年回落。