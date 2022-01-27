小型股領先大盤崩跌 已經接近反彈時機了嗎？

在美國加快升息的憂慮中，中小型股首當其衝，羅素 2000 指數今年以來跌幅已逾 10%，與去年 11 月高點相比，盤中一度觸及熊市領域。不過一些分析師相信，這一指數及美股可能接近拋售的底部。

利率上升對小型股的打擊尤其嚴重，部分原因是許多小公司負債累累。RBC 美國股票策略主管 Lori Calvasina 指出，這些公司至少有三分之一的債務採用浮動利率，意味著這些公司接下來要支付更高的債務利息。

Jefferies 中小市值股票策略師 Steven DeSanctis 表示，近期美股大跌對小型股來說是一場血洗。其中，未能獲利的公司跌得更猛。DeSanctis 表示，這些公司的下跌超過了小型股整體跌幅。

平均而言，小型股從其 52 周的高點下跌了約 40%。

DeSanctis 認為，這並不意味著小型股不能進一步上漲，但「這是觸底反彈過程的一部分。」他表示，在估值變得更便宜，而獲利能保持穩定之下，「我看不出情況會變得更糟。」

Longbow Asset Management 執行長 Jake Dollarhide 指出，現在仍大量現金處於觀望狀態，羅素 2000 指數的走勢，可能是現金持有者一個非常關注的指標。

另一方面，隨著價格下跌，小型股可能看起來特別有吸引力。數據顯示，羅素 2000 指數的遠期本益比目前為 22.1，低於 11 月初的 28.1。相較之下，標普 500 指數 19.7 的遠期本益比，比 11 月初的 21.8 僅略有下降。

不過，RBC 的 Calvasina 相對謹慎，他表示，不排除 2022 年初小型股由後追趕，但不用再指望它了。