曾精準預測兩次股市崩盤 專家：美股將下跌70%

曾經精準預測 2000 年和 2008 年股市崩盤的傳奇投資人 John Hussman 警告表示，目前市場情況比之前投機過度的時候更糟糕，他預測標普 500 指數還會再跌高達 70%。

作為赫斯曼投資信託公司 (Hussman Investment Trust) 總裁的 Hussman 表示，目前市場的高估值已經為未來 10 年的低回報率奠定了基礎，他警告表示，回到正常趨勢水準意味著標普 500 指數將會再跌 70%。

「我們是在美國歷史上最極端的金融泡沫中，進入 2022 年。」Hussman 說道。

Hussman 也指出，最近的市場週期與歷史上其他週期的唯一區別在於，其他的週期中，投機時期總是有一個明確的界限，而目前的投機風氣卻在持續。

「我從未見過投機者如此堅信美好時光永遠不會結束，或者如此相信 Fed 能夠做到這一點。我很確定這是一種錯覺，但我不太確定這種錯覺會持續多久。」Hussman 說道。

他認為，Fed 真正的問題是，完全放棄了系統性政策框架的表象，顯然更傾向於純粹的自由支配的政策框架。Fed 已經催生出了一個全資產投機泡沫，估計這個泡沫除了給投資者帶來風險外，不會帶來其他任何的回報。

有價值型投資大師之稱的資產管理機構 GMO 創辦人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 先前也表示，美股已形成超級泡沫，並正走向毀滅性的崩盤。

葛拉漢預估標準普爾 500 指數將從 1 月 4 日的峰值下跌 48% 至 2500 點左右，即便聯準會干預也無法阻止。