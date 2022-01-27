傳奇投資人葛拉漢再發出警告 未來恐怕充斥短缺、漲價

傳奇投資人、資產管理機構 GMO 創辦人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 對美股的「超級泡沫」警告引起市場關注。如今，他再度傳達更加令人震驚和緊迫的消息，呼籲市場要為充斥短缺、漲價的世界做好準備。

葛拉漢在接受採訪時表示，過去 25 年的「金髮女孩經濟」(Goldilocks Economy) 即將結束，全球需要為為未來的通膨、成長放緩和勞動力短缺做好準備。

葛拉漢表示：「廉價石油、廉價鎳、廉價銅的數量有限，有部分已經開始觸及上限。氣候變遷伴隨著大洪水、嚴重乾旱和暖化，都使得農業變得更加艱難。因此，我們將生活在一個到處都是瓶頸、短缺和物價飆升的世界。」

現年 83 歲的葛拉漢認為，這一切都是不可避免的，因為原材料的稀缺，嬰兒潮一代退休，出生率下降，新興市場正在成熟，地緣政治緊張局勢加劇，這些趨勢都已經醞釀了數十年，且幾乎難以阻擋。

葛拉漢認為，超級泡沫的過度行為和成本，是人類生活過度支出的症狀，對寬鬆貨幣政策的需求推高了資產價格，並因此加劇了經濟壓力和社會分裂。

他表示，過去一個世紀的人們同樣在追求更高的生活水準，導致土壤貧瘠、生態系統面臨毒害和氣候變遷，野生動物因此正在消失，生物多樣性受到威脅，人類的繁殖能力也開始放緩。「我們已經遠遠超出了地球對我們的長期負荷能力。大自然開始衰敗。如果我們不解決這個問題，最終也將會開始墜落。」葛拉漢說道。

葛拉漢在先前預測，美股正處於百年來第四場超級泡沫中，而且他確信泡沫即將破滅。葛拉漢預估標準普爾 500 指數將從 1 月 4 日的峰值下跌 48% 至 2500 點左右，即便聯準會干預也無法阻止。