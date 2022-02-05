〈虎年景氣展望前瞻〉三大應用需求佳 多家連接線/器業者營運續戰新高

連接線 / 器業者普遍認為，相較筆電等消費性市場能見度較低，電動車、工控，以及資料中心等趨勢明確，將成為今年營運成長主要動能，多家廠商看好今年業績可望續戰新高。

連接線束廠貿聯 - KY(3665-TW) 認為，今年營運動能將來自電動車、資料中心、半導體設備，目前三大應用需求維持強勁，加上併購 INBG(原 LEONI IN) 更將加速擴大在半導體線束、數據中心高速線、工業自動化與驅動裝置線束等市場版圖。

法人認為，貿聯今年在三大應用帶動自身有機成長下，加上併購 INBG 後的貢獻，今年營收可望大增 200 億元、成長近 7 成，每股純益也將自 20 元起跳，都將來到歷史新高。

另一連接線束廠信邦 (3023-TW) 同樣看好工控應用，包含歐洲半導體設備龍頭客戶、以及美系電商龍頭智的相關設備線束需求；此外，信邦認為，在碳中和趨勢下，將帶動電動車、電動自行車持續向上外，綠能事業今年也將重返強勁成長。

信邦認為，今年五大產業都會有雙位數成長，預估車用將年增 2 成，綠能將從也可成長 15%，醫療則約成長 13-15% ，通訊及消費性應用則成長 1 成以上，工業也會有顯著成長，整體營收將成長雙位數，年營收上看 300 億元大關。

除了線束廠看好今年營運外，連接器相關業者如詮欣 (6205-TW)、凡甲 (3526-TW)、宏致 (3605-TW)、信音 (6126-TW)、胡連 (6279-TW)、健和興 (3003-TW) 等也看好今年車用 / 電動車，以及資料中心或是工控等需求，將帶動營運表現持續向上。