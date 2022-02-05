〈虎年景氣展望前瞻〉國際快篩試劑庫存見底 泰博、寶齡迎轉單

Omicron 變種病毒持續延燒，國內抗原快篩需求大增，據了解，國際大廠羅氏 Roche 與亞培 Abbott 的抗原快篩受到船運塞港影響，台灣庫存所剩不多，國內醫材廠泰博 (4736-TW)、寶齡富錦 (1760-TW) 均證實已接獲政府、企業轉單，有望瓜分國內逾 3 成市占。

去年國內疫情爆發後，政府陸續核准家用快篩試劑，以一般零售、超商通路來看，泰博市占率最大、約 60%，其次為羅氏約 30%，其餘 10% 則由寶齡、亞培等業者均分。

不過自國內爆發 Omicron 變種病毒本土案例後，疫情迅速擴散，快篩試劑需求暴增，政府、醫院、企業為防止疫情蔓延，緊急向各家醫材廠下急單，其中，羅氏與亞培的快篩試劑因貨櫃船運不順，加上台灣價格競爭激烈，庫存水位大幅降低，短期內不會從海外調貨來台。

泰博與寶齡均表示，近期確實湧入政府、企業急單，尤其企業為讓廠區產線運作正常，積極增加快篩庫存提供員工篩檢，單次都拉上萬劑訂單，各縣市地方政府也因無法取得國際廠的快篩試劑，轉向國內業者拉貨。

泰博表示，1 月單周就供應國內超過百萬劑抗原快篩試劑，海外地區疫情同樣嚴峻，客戶也擴大下單、單筆訂單破萬劑，1 月營收有望衝破 6 億元、續創同期高。

寶齡除了企業、政府等訂單外，去年底獨家拿下台大醫院 7000 萬元快篩試劑標案，最快上半年認列營收，看好去年 1 月為銷售淡季且未上市快篩試劑，基期低，預期今年 1 月營收在新訂單挹注下，有望優於去年同期。