Fed加發聲明談縮表！暗示將到期不再投入而非直接出售

美國聯準會 (Fed) 周三 (26 日) 暗示 3 月可能升息，並表示升息後準備大幅縮減資產負債表，似乎意味著縮表將比市場預期更快到來。根據當天加發的縮表原則聲明，Fed 暗示未來推行量化緊縮 (QT) 時，主要方式將不會是直接出售持有的債券，而是讓債券到期不再投入。

Fed 在 1 月貨幣政策會議後照例發布決策聲明，並針對縮表發布原則聲明。在聲明中，Fed 表示準備大幅縮表，「會在開始提高聯邦基金利率區間後啟動」，顯示比起上次，這次的縮表會提早到來。

Fed 曾在 2017 年到 2019 年推行 QT，當時的方法是設定債券每月自然到期不再投入的金額。儘管這次會議前有分析師推測 Fed 可能需要更積極行動，例如出售一些債券，但最新公布的原則顯示 Fed 還不傾向這麼做。

RBC 資本市場美國利率策略部門主管 Blake Gwinn 說：「在聲明公布後，我認為資產出售方面原本存在的一些尾部風險，大致消失了。」

他認為，縮表原則聲明讓人們相信，Fed 無意讓殖利率曲線趨陡。

在會後記者會中，鮑爾表示，目前資產負債表大約 9 兆美元，比實際需要大得多，接下來將大幅縮表，需要一段時間，「希望這個過程有序且可預測」。

鮑爾並未說明縮表的時間點和幅度，意味著 FOMC 成員還在辯論這個問題，但他暗示這次 QT 會比上次更早發生、速度也更快。

Fed 這份加發聲明名為「縮減資產負債表規模原則」，全文如下：