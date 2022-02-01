〈虎年企業加薪留才〉品牌雙A搶各路好手 宏碁今年推員工持股信託福利

國內科技大廠求才若渴，品牌雙 A 華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 除每年固定薪資、績效獎金外，也各自祭出福利制度搶攻各領域人才，其中，宏碁今年度更啟動員工持股信託制度，要幫員工一起存退休金，此外，雙 A 也預計 3 月起配合各大專院校，展開新年度校園招募計畫。

宏碁年初正式宣布，自今年 1 月 1 月日起啟動員工持股信託制度，將由員工、公司各出一半資金，最低則為每月員工扣 3000 元、公司再補助 3000 元，進而協助員工累計長期財富、存退休金。

宏碁認為，員工持股信託制度將有助企業凝聚向心力，雖然員工在職時不可處分持股，但每年皆可享受紅利分配，此外，宏碁每年年終獎金固定為一個月起，此外還有績效獎金、依公司營運分配的秋季員工分紅等。

人才招募方面，宏碁指出，招募活動從未間斷，將會依各領域需求尋找合適人才，包含軟體工程師、系統工程師、業務經理等，同時集團也會配合各小金雞發展領域尋找資安、資訊、醫療等領域人才。

華碩今年線上尾牙則是加碼近 15 億元紅利，除既有績效獎金、年終獎金外，平均每位同仁可多獲得 2-3 個月年終獎金，羨煞各界。

根據華碩招募資訊，華碩薪資福利上，給予除每月固定薪資外，也給予三節獎金 (端午節 0.5 個月、中秋節 0.5 個月)、年終獎金 1 個月，每半年也會進行績效考核，並依據組織目標達成率、公司獲利程度、員工個人績效，核發一年兩次的績效獎金，與員工分享營運成果。

雙 A 均表示，今年將持續招募各領域人才，強化公司競爭力，目前也沒有招募人數上限，至於校園徵才、實習計畫方面，則會配合各大專院校從今年 3 月起陸續起跑。