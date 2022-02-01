〈虎年企業加薪留才〉成衣雙雄分享營運成果 年年加薪不手軟

成衣雙雄儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW) 受惠近年紡織市況向上，加上品牌供應鏈集中化發展的優勢，營運規模擴大，兩家公司也與員工分享營運成果，年年加薪激勵同仁，平均幅度都介於中個位數。

聚陽表示，公司調薪除了並依照員工考績外，也會針對經濟成長狀況、GDP、通膨等因素進行評估，年紀輕、資歷較淺的新同仁調幅較高，且不只台灣，海外的工人也會依照當地的法規、經濟環境彈性調薪。

根據公開資訊觀測站的非擔任主管職務之全時員工薪資最新資料，聚陽 2020 年員工平均數 780 人，年度薪資平均 123.6 萬元、中位數 115.1 萬元，在上市櫃紡織類股中居冠，也是唯一破百萬的紡織廠。

紡織股王儒鴻也是每年調薪，除了員工個人考績外，資歷較淺的年輕同仁調薪幅度同樣較高，公司表示，希望藉此鼓勵新進同仁，達到留才效果，以今年為例，最高調幅達 5%，預計 3-4 月薪酬委員會通過後，就會正式調整。

依照資料，儒鴻 2020 年度平均員工人數 1723 人，年薪平均數 79.3 萬元、中位數 69.3 萬元，在上市櫃紡織類股中同樣名列前茅；而儒鴻今年新莊總部將落成，加上營運持續成長，公司也持續擴大招募業務、研發以及海外主管等人才。