華碩去年品牌營收首破5000億元大關 與Q4同寫新猷

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (10) 日公布去年 12 月品牌合併營收，達約 480.16 億元，月減 7.42%、年增 21.83%，累計第四季品牌營收達 1415.61 億元，季增 8.82%、年增 25.59%，全年品牌營收達 5000.27 億元，年增 32.24%，單季、全年雙寫新猷。

華碩表示，2021 年產業狀況多變，團隊妥善發揮眾智、齊心聚力，並與上下游夥伴共同擴大產業價值，推動營運強勢成長，其中，開放平台事業群、系統事業群的年營收均成長逾 30%，電競、商用產品成長動能也優於產業平均。

華碩進一步指出，在主機板、電腦、電競電腦的品牌價值及 NPS(用戶推薦度) 再獲提升，去年整體品牌價值成長 23% 至 18.7 億美元，內部對今年營運也已訂定積極成長目標，力拚續創高峰。

不過受缺櫃、塞港影響，華碩認為，出貨遞延效應至少持續到今年首季，現階段也配合客戶要求，動態調配產品走空運或快船因應，至於 IC 缺料狀況，認為今年將持續改善，但仍無法完全紓解。

板卡族群去年營收也陸續出爐，華擎 (3515-TW) 在越南協力廠復工，加上中國、台灣廠區加大力度生產帶動下，去年 12 月營收首度突破 20 億元大關，達 22.05 億元，月增 13.3%、年增 66%，第四季營收 56.35 億元，季增 38.3%、年增 28.6%，全年營收達 197.65 億元、年增 10.5%，均改寫歷史新高。

撼訊 (6150-TW) 同樣在顯卡需求強勁下，去年 12 月營收也改寫歷史新高，達 13.94 億元，月增 6.4%、年增 174.4%，第四季營收 34.4 億元，季增 76.2%、年增 162.8%，累計全年營收也衝上 87.91 億元，年增 133.8%，創新高。