〈宏碁展望〉重申2035 RE100目標 擴大要求第三層供應鏈揭露碳足跡

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (3) 日與高雄市政府共同邀請藍色經濟創始人剛特 · 鮑利(Dr. Gunter Pauli)、藍色創新實驗船 MS Porrima 停泊高雄港，宏碁董事長陳俊聖表示，集團 2035 年達到 RE100 目標不變，今年對供應鏈碳足跡揭露要求，也將從第一、第二層，進一步延伸至第三層供應鏈。

宏碁永續長劉靜靜說，宏碁對供應鏈碳足跡揭露，會依據採購金額、產品不可或缺、供應鏈不可取代等特性，挑選重要供應商，依 CDP(原碳揭露計畫) 執行，像是面板廠屬於第一層供應商，線材廠為第二層，第三層則為 IC 零組件等廠商。

陳俊聖也指出，面對世界環境變遷沒有人可以置身事外，宏碁身為全球品牌大廠，去年就已宣示將在 2035 年達到 RE100 的目標，除向上延伸供應鏈要求公布碳足跡外，也發展使用環保材質的 Vero 產品線，其中商用筆電 TravelMate Vero 的觸控板更是採用海廢回收塑膠製作。

陳俊聖進一步表示，除了既有筆電產品外，宏碁在智慧領域專案上，也都以節能減碳為目標，綠電、碳權同樣積極布局，目前宏碁就有 44% 採用綠電，也自己發綠電，碳權則礙於國內尚未有碳交易平台，還未採購，但正研擬後續策略執行方向。

宏碁今日與高雄市政府共同邀請剛特 · 鮑利、創新實驗船 MS Porrima，宣揚現代和未來科技創新如何為台灣永續經營帶來助益，而 MS Porrima 是第一艘靠太陽能環行世界的船舶，這次為第四次環球航程，自日本大阪出發後，台灣為首站停靠地點。

宏碁創辦人施振榮表示，品牌公司在環境永續領域扮演重要角色，剛特 · 鮑利近 30 年持續致力零排研究，在過去三次繞行，也多次希望將台灣環保循環藍色經濟，包含咖啡商、石頭紙、竹子組合屋等，進一步推向國際、商品化。