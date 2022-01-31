〈企業衝生育率〉公股銀加碼生育津貼 一銀、華南銀生一胎補助10萬元起跳

響應政府鼓勵生育政策，公股銀行帶頭加碼給補貼，包括第一銀行、華南銀行與彰化銀行等都有相關的生育補貼，其中一銀第一胎提供 10 萬元補貼，女性員工孕期還有 1 萬元交通津貼，降低孕婦通勤風險，而銀行的福利加碼，也在近 5 年來催生超過千名新生兒誕生，另外華南銀也將員工生育補助從原本的每胎 5000 元提高為每胎 10 萬元。

第一銀行將原定每胎 10 萬元的生育津貼提高成「第一胎 10 萬元，第二胎起每胎 15 萬元」，同時加碼提供「孕期交通津貼 1 萬元」，讓女性同仁於妊娠後期享計程車費用補助，藉由舒適的交通工具降低通勤風險，傳遞公司體貼孕婦、鼓勵生育的美意及關懷。

而一銀的生育津貼，確實也讓行員樂於增產報國，根據統計，2016 年新生兒人數約 200 人，近 5 年平均每年新生兒人數增加超過 30 人，成長率逾 15%，自 2017 年以來，已補助超過千名新生兒，截至去 (2021) 年 7 月底達 1064 位寶寶誕生，提高同仁生育意願成效顯著。

華南銀則將員工的生育補助從原本的每胎 5000 元提高為每胎 10 萬元，如果生育雙胞胎則補助提高至 20 萬元；另外，在結婚補貼部分，也從原本的 1 萬元提高為 3 萬元，如果結婚雙方同為華銀員工，也可分別申請。

彰化銀行為鼓勵員工生育，每胎補助金額會依據出生人數分別給予 3 萬到 10 萬元不等的補助津貼，截至去年 7 月底，已經補助近百名新生兒。