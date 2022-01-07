宏碁去年Q4營收863.8億元 創近八年單季新高

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (7) 日公布去年 12 月營收，達 295.16 億元，月增 2.3%、年增 4%，創近九年同期新高，累計第四季營收達 863.8 億元，季增 6.5%、年增 4.6%，為近八年單季新高，累計去年全年營收達 3188.48 億元，年增 15.1%，也創下近七年新高。

從各產品線觀察，宏碁表示，去年第四季商用筆電營收成長幅度最大，年增幅達 40.1%，電競事業、旗下安圖斯科技營收也各年增 19.8%、年增 24.8%，非個人電腦、顯示器事業營收總額也年增 26.6%。

回顧去年全年，宏碁各產品線營收均維持雙位數成長，其中，商用筆電年增幅達 43.2%，筆電、桌上型電腦、電競事業、非個人電腦及顯示器等均維持 2 成以上成長率，宏碁也統計去年非個人電腦及顯示器營收貢獻達 17%，年增 1.6 個百分點。

展望今年，宏碁說，從需求面觀察，混合工作、混合學習都是未來生活常態，商用筆電、桌機、顯示器等需求仍強勁，教育需求方面，雖然 11.6 吋 Chromebook 降溫，但 15 吋產品仍相當熱銷，加上中美洲教育標案持續開出，需求展望樂觀。

宏碁進一步指出，今年營運仍有很多不確定性，長短料問題持續改善中，貨運運輸則仍是最大問題，將力拚維持企業營運「韌性」。