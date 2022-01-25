分析師：市場沒有太大恐慌 美股仍有資金湧入

美股在今年初就經歷了自 2020 年 3 月以來最差的單周表現，儘管有許多投資人擔憂股災將至，但有華爾街分析師認為，投資者對於股市的震盪有既定的預期，主體市場沒有大規模的恐慌，仍然有大量的資金流入股市。

美股市場目前正面臨許多的利空因素，包含聯準會 (Fed) 即將收緊貨幣政策、迄今為止的企業獲利表現低於預期、新冠肺炎疫情持續影響經濟，甚至出現地緣政治擔憂等。

不過，Jefferies 全球股票策略師 Sean Darby 認為，股市正在經歷眾所周知的「震盪」，因為央行如今緊縮週期加快，但是股市目前跌幅卻如此之少令人驚訝。

他認為主流市場實際上並不存在太多恐慌，並指出上週投資者向新興市場主題股票和歐洲市場投入了 87.3 億美元的資金。

Yardeni Research 的投資者情緒調查報告顯示，在 1 月 18 日當週，每週牛熊比 (bull/bear ratio) 已經從去年 7 月 13 日當週的高點 4.00 降至 1.59。

通常當牛熊比大於 3，反映出股市過熱，而少於 1，則反映市場彌漫悲觀甚至恐慌情緒。

報告中認為，該比率可能跌至接近 1.00，在過去來說，會是一個非常好的買入指標。市場似乎在正醞釀大幅反彈，也許會是在週三貨幣政策會議之後發生。

道瓊週一 (24 日) 盤中遭血洗逾 1000 點，那指一度崩逾 4%。但在尾盤時段，投資人逢低買入已重傷的科技股，Meta、亞馬遜和微軟翻紅，非必需消費品與能源股強彈，道瓊收復失地漲近 100 點，那指收紅 0.63%，標普上漲 0.28%，終止了連續四個交易日的跌勢。