〈台股盤前要聞〉聯電首鬆口28奈米恐供過於求、力成Q1營收年增雙位數 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，聯電今年資本支出將達 30 億美元、年增 66%，並首度鬆口 2023 年後，28 奈米恐供過於求；力成樂觀看今年營運，第一季營收估較去年同期雙位數成長。以下是今 (26) 日必看重要財經新聞。

聯電今年資本支出年增 66% 達 30 億美元 首鬆口 2023 年後 28 奈米恐供過於求

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 昨 (25) 日召開法說，宣布今年資本支出將達 30 億美元，較去年大增 66%；不過，對於市場大舉擴充 28 奈米產能，聯電首度鬆口認為，2023 年後 28 奈米市場可能面臨供過於求。閱讀全文...

力成 Q1 營收年增幅雙位數 今年營運非常樂觀

封測廠力成 (6239-TW) 昨 (25) 日召開法說，執行長謝永達表示，市場需求仍佳，第一季雖為淡季，營運仍可望較去年同期雙位數成長，在邏輯需求暢旺下，對今年營運非常樂觀看待。閱讀全文...

旺宏 Q1 毛利率再向上 NOR Flash 市場看不到烏雲

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 昨 (25) 日召開法說，總經理盧志遠表示，在產品組合優化下，第一季毛利率將較去年第四季成長，從全年來看，NOR Flash 仍供不應求，看不到一片烏雲。閱讀全文...

中華電今年營收估年增逾 1% EPS 高標 4.65 元將攀 5 年高點

中華電 (2412-TW)(CHT-US) 昨 (25) 日公布 2022 年財測，合併營收估 2128-2140 億元，年增 1.1-1.7%；稅後純益 341.1-360.4 億元，年減 4.6%- 年增 0.8%，每股純益 4.4-4.65 元，以高標 4.65 元來看，將寫 5 年新高。閱讀全文...

聯電 Q1 毛利率估 40% 寫 22 年新高 上調今年營收增幅將逾 20%

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 昨 (25) 日召開法說，預估第一季毛利率將達 40%，可望衝破近 22 年來新高，法人估營收將季增 5%，續寫新猷；聯電並上調今年營收成長預估，估將優於或與產業平均值 20% 相近。閱讀全文...

壽險業 12 月淨值增 695 億元 逢高減碼台股 42 億元

金管會昨 (25) 日公布壽險業 2021 年 12 月損益，壽險全年大賺 3885 億元，加上產險看整體保險業獲利更達 4111 億元，創歷史新高，年增皆超過 8 成。此外，台股 12 月持續反彈，帶動壽險業淨值單月再增 695 億元，不過，壽險業也逢高減碼約 42 億元。閱讀全文...

力積電今年營收目標衝破 800 億元、獲利超過 200 億元

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 昨 (25) 日召開法說，董事長黃崇仁表示，去年營運達到期望，今年營收成長 10% 沒問題，全年營收目標超過 800 億元，獲利則可望衝破 200 億元，下半年毛利率會達到 50%，全年 EPS 將超過 5 元。閱讀全文...

力成去年毛利率攀十年新高 純益年增 33.6% 每股賺 11.54 元創高

封測廠力成 (6239-TW) 昨 (25) 日召開法說，公布去年財報，第四季與全年毛利率同攀十年新高，第四季稅後純益 24.96 億元，季增 1%，年增 50.3%，每股純益 3.25 元，寫十年新高；去年稅後純益 88.98 億元，年增 33.6%，每股純益 11.54 元，創新高。閱讀全文...

旺宏去年獲利成長 1.25 倍創新高 每股賺 6.48 元

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 昨 (25) 日公布去年第四季財報，雙率寫 11 年來高點，稅後純益 36.92 億元，雖然本業獲利成長，但由於上季有處分廠房業外收入大幅挹注，導致整體獲利季減 32%，年增 2.2 倍，每股純益 2 元；全年稅後純益 119.63 億元，年增 1.25 倍，創新高，每股純益 6.48 元，寫 26 年新高。閱讀全文...