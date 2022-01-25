壽險業12月淨值增695億元 逢高減碼台股42億元

金管會今 (25) 日公布壽險業 2021 年 12 月損益，壽險全年大賺 3885 億元，加上產險看整體保險業獲利更達 4111 億元，創歷史新高，年增皆超過 8 成。此外，台股 12 月持續反彈，帶動壽險業淨值單月再增 695 億元，不過，壽險業也逢高減碼約 42 億元。

保險業去年稅前盈餘 4111 億元，較前一年同期增加 1880 億元或 84.3%。其中，壽險業稅前盈餘為 3885 億元，較前一年同期增加 1824 億元或 88.5%；產險業稅前盈餘為 226 億元，年增 56 億元或 32.9%。

資本市場 12 月持續反彈，也帶動壽險業淨值回升到為 2 兆 7222 億元，單月再增加 695 億元，較前一年同期增加超過 2000 億元、達 2037 億元，年增幅度高達 7.6%。

台股 12 月上漲 4.54%，按市值自然消長推估，壽險業持有台股部位應自 2 兆 762 億元攀升至 2 兆 1704 億元，不過壽險業實際持有台股部位僅達 2 兆 1662 億元，推估壽險業在歷經了連續兩個月合計加碼台股約 400 億元後，在 12 月反手獲利了結約 42 億元左右。

匯兌部分，壽險業 12 月若完全不避險，累計海外投資匯兌損失達新台幣 3178 億元，但因避險得宜，雖有避險工具換匯成本 1172 億元，不過避險工具有評價利益達 2151 億元，再加上 25 億元外匯準備金，一來一往下，讓匯兌總成本壓在 2174 億元，12 月單月匯兌成本增加 202 億元。

截至去年底，新臺幣兌美元匯率相對於 2020 年底升值幅度為 2.9%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為 437 億元，較 2020 年底減少 25 億元。

壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 累計為 7914 億元。