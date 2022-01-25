〈聯電法說〉去年純益557.8億元創新高 每股賺4.57元

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (25) 日公布去年財報，第四季純益 159.49 億元，季減 8.7%，年增 42.5%，每股純益 1.3 元；去年全年純益 557.8 億元，年增 91.1%，衝上歷史新高，每股純益由於股本膨脹，因此達 4.57 元，追平歷史第三高。

聯電去年第四季營收 591 億元，季增 5.7%，年增 30.5%，毛利率 39.1%，季增 2.3 個百分點，年增 15.2 個百分點，營益率 29.8%，季增 2.7 個百分點，年增 17.4 個百分點；稅後純益 159.49 億元，季減 8.7%，年增 42.5%，每股純益 1.3 元。

聯電去年營收 2130.11 億元，年增 20.5%，毛利率 33.8%，年增 11.7 個百分點，營益率 24.3%，年增 11.8 個百分點；稅後純益 557.8 億元，年增 91.1%，每股純益 4.57 元。

聯電共同總經理王石表示，第四季客戶需求強勁，各晶圓廠持續保持滿載，整體晶圓出貨量較上季增加 1.7%，達 255 萬片八吋約當晶圓。

受惠 28 奈米業務成長，聯電去年本業獲利創新高，來自 28 奈米產品營收較 2020 年成長 75%，也進一步提升整體晶圓平均售價，並反映 5G、AIoT 和汽車大趨勢相關的晶片強勁需求。