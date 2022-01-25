〈力成法說〉去年毛利率攀十年新高 純益年增33.6% 每股賺11.54元創高

封測廠力成 (6239-TW) 今 (25) 日召開法說，公布去年財報，第四季與全年毛利率同攀十年新高，第四季稅後純益 24.96 億元，季增 1%，年增 50.3%，每股純益 3.25 元，寫十年新高；去年稅後純益 88.98 億元，年增 33.6%，每股純益 11.54 元，創新高。

力成去年第四季營收 224.23 億元，季增 0.5%，年增 17.9%，毛利率 23.4%，季減 0.4 個百分點，年增 3.1 個百分點，營益率 17.4%，季減 1 個百分點，年增 2.8 個百分點；稅後純益 24.96 億元，季增 1%，年增 50.3%，每股純益 3.25 元。

力成去年營收 837.94 億元，年增 10%，毛利率 23%，年增 3.3 個百分點，近十年新高，營益率 17.3%，年增 3.2 個百分點；稅後純益 88.98 億元，年增 33.6%，每股純益 11.54 元。

從服務來看，力成去年第四季封裝營收占比 69%，SiP / 模組 9%，測試 22%；產品方面，邏輯、NAND 營收占比各約 35%，DRAM 21%，SiP / 模組 9%。

力成財務長曾炫章指出，去年營收成長、毛利率提升，主要受到邏輯產品營收成長動能強勁帶動，也挹注毛利率向上表現。

執行長謝永達也說，由於去年關閉秋田廠、縮小新加坡廠規模，產線稼動率提升，力成本身及旗下 Teraprobe、晶兆成、超豐等子公司表現都相當亮眼，推升毛利率優於預期。