〈力積電法說〉黃崇仁：今年營收目標衝破800億元、獲利超過200億元

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (25) 日召開法說，董事長黃崇仁表示，去年營運達到期望，今年營收成長 10% 沒問題，全年營收目標超過 800 億元，獲利則可望衝破 200 億元，下半年毛利率會達到 50%，全年 EPS 將超過 5 元。

黃崇仁表示，雖然目前產能沒有像之前那麼吃緊，但仍屬於吃緊狀態，需求續強勁，已有 70-80% 產能被客戶以長約預訂，剩下 2 成保留生產彈性，今年展望還不錯。

黃崇仁並說，今年平均單價可望上漲一些，約 5-10％，預期相較去年，今年晶圓代工價格會較穩定，不會像去年一樣。

力積電指出，目前超過 70% 邏輯產能都有長約確保，期間為 3 年，從今年第二季開始起算；記憶體則有超過 80% 產能有長約，去年第四季起算。總經理謝再居指出，今年第一季價格、出貨量將與去年第四季相近，新的邏輯產能長約價格將從第二季末開始顯現。

對於外資認為半導體產業成熟製程下半年恐供過於求，黃崇仁再度強調，看好汽車工業需求前景，包括車用驅動 IC、電源管理晶片等需求正要開始成長，這些產能需求過去未被計算過；他並指出，汽車工業第一大類需求是 ADAS，主要由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 代工，另外 60-70% 為成熟製程需求，也是力積電的目標市場。

謝再居也說，目前力積電合約都已簽足簽滿，若外資相信台積電瘋狂擴張不會有問題，那其所增加的先進製程產能，生產 CPU、GPU 等處理器，勢必會帶動周邊電源管理晶片、通訊晶片及 CMOS 晶片等需求成長更多，應該擔心成熟製程供不應求，而不是供過於求，「這不可能發生」。

謝再居並指出，雖然目前缺貨狀況改善，CMOS、手機驅動 IC 吃緊情況趨緩，但特殊應用的驅動 IC、電源管理晶片兩大產品，需求仍持續吃緊，客戶願意用更高的價格獲取產能。