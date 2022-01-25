〈旺宏法說〉去年獲利成長1.25倍創新高 每股賺6.48元

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (25) 日公布去年第四季財報，雙率寫 11 年來高點，稅後純益 36.92 億元，雖然本業獲利成長，但由於上季有處分廠房業外收入大幅挹注，導致整體獲利季減 32%，年增 2.2 倍，每股純益 2 元；全年稅後純益 119.63 億元，年增 1.25 倍，創新高，每股純益 6.48 元，寫 26 年新高。

旺宏去年第四季營收 145.45 億元，季減 3%，年增 43%，毛利率 47.2%，季增 4.3 個百分點，年增 14.8 個百分點，營益率 28.1%，季增 4.7 個百分點，年增 14 個百分點；稅後純益 36.92 億元，季減 32%，年增 2.2 倍，每股純益 2 元。

旺宏去年營收 505.73 億元，年增 27%，毛利率 41.6%，年增 7.9 個百分點，營益率 21.9%，年增 7.2 個百分點；稅後純益 119.63 億元，年增 1.25 倍，每股純益 6.48 元。

旺宏去年第四季 NAND 營收占比 14%，營收季減 11%；NOR Flash 占比 52%，季減 2%；ROM 占比 28%，季減 2%；晶圓代工占比 6%，季增 7%。

旺宏總經理盧志遠指出，去年 NOR Flash 產品高容量占比大幅提升，加上產品漲價及部分跌價損失回沖等因素，帶動毛利率成長。