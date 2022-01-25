〈聯電法說〉今年資本支出年增66%達30億美元 首鬆口2023年後28奈米恐供過於求

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (25) 日召開法說，宣布今年資本支出將達 30 億美元，較去年大增 66%；不過，對於市場大舉擴充 28 奈米產能，聯電首度鬆口認為，2023 年後 28 奈米市場可能面臨供過於求。

聯電去年資本支出約 18 億美元，今年資本支出中 90% 用於 12 吋產能、10% 用於 8 吋產能。其中，南科 Fab 12A P5 廠區擴產的 1 萬片產能，將在第二季到位，廈門廠也將增加 1 萬片產能。

不過，聯電共同總經理王石指出，P6 廠區擴產進度有些延遲，將會持續努力、縮短進程，目前仍預計明年第二季陸續投產，而產能則由原先規劃的 2.75 萬片，上調至 3.25 萬片。

各大晶圓廠相繼擴充 28 奈米產能，外資關注聯電如何看待產業未來供需情況，王石則說，市場龍頭廠看好產業需求會持續成長，聯電也持同樣看法。

供給端方面，王石表示，從目前市場已宣布的擴產計畫來看，28 奈米產能可能發生供過於求的時間點會在 2023 年後，但由於 28 奈米是許多應用的甜蜜點，需求將持續成長，供過於求情況相對輕微，而聯電 28 奈米長約覆蓋率達 80%，預期仍將維持高度成長。

