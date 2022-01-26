美股重點新聞摘要2022年01月26日

今日操盤前瞻

美股財報：微軟、德儀、波音、AT&T

WEF 全球競爭力報告

FOMC 會議登場！分析師預期 Fed 更鷹

聯準會 (Fed) 週二 (25 日) 舉行為期兩天貨幣政策會議，華爾街分析師預計，聯準會準備最早於 3 月升息，並將釋出縮表等加速緊縮寬鬆貨幣政策的訊息。閱讀全文...

美問半導體供應鏈結果出爐 晶片荒至少持續到 2022 下半年

美國商務部週二 (25 日) 發布最新半導體調查報告顯示，晶片荒至少持續到今年下半年，包括汽車製造商和消費電子行業在內的眾多美企將面臨長期壓力。閱讀全文...

美中經濟前景趨弱 IMF 下修全球經濟成長預測

國際貨幣基金（IMF）周二（25 日）調降對今年全球經濟成長預測，從先前預估的 4.9% 降至 4.4%，原因是新冠疫情升溫、供應鏈中斷、通膨加劇阻礙經濟復甦，以及美、中兩國前景較弱拖累全球經濟成長低迷。閱讀全文...

美光證實解散上海研發中心 DRAM 設計部門

中國大陸媒體報導，25 日下午網路上迅速流傳「美光解散上海研發中心」的消息，引發業界關注。對此，美光 (MU-US) 回應，這次人事調整僅針對該設計中心的 DRAM 設計部門，約有百餘名員工受到影響。閱讀全文...

狗狗幣飛天！馬斯克敦促麥當勞接受狗狗幣支付

特斯拉執行長馬斯克週二 (25 日) 再度為狗狗幣站台，他推文表示，若麥當勞接受狗狗幣支付，他將上電視大啖 Happy Meal。閱讀全文...

交易遲遲未能取得進展 傳 Nvidia 準備放棄併購 Arm

彭博周二 (25 日) 引述知情人士報導，因併購案卡關多時，幾乎沒有取得任何進展，Nvidia(NVDA-US) 準備放棄從軟銀集團 (SoftBank Group) 手中收購 Arm。閱讀全文...

